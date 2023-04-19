Фигуристка Леонова объявила о разводе с Шулеповым

Серебряный призер чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алена Леонова сообщила, что развелась с мужем, фигуристом Антоном Шулеповым.

Пара поженилась в 2019 году. В феврале 2022 года у Леоновой и Шулепова родился сын Артемий.

«Жизнь — штука интересная, но, к сожалению, не все в ней происходит так, как мы планируем. Когда мы с Антоном поженились, то думали, что это навсегда, но у судьбы оказались свои планы на наш брак. Сегодня мы официально развелись. Важно отметить, что это было взвешенное решение, и мы расстались по обоюдному согласию. Главным является то, что нам удалось сохранить человеческие отношения. И, безусловно, мы вместе будем продолжать заботиться о нашем сыне, ведь его счастливое детство — по-прежнему наша главная родительская задача», — написала Леонова в социальной сети.

32-летняя Леонова является бронзовым призером финала Гран-при (2011), участницей Олимпийских игр (2010), чемпионкой мира среди юниоров (2009), победительницей Универсиады (2015) и Кубка России (2013, 2016). Она объявила о завершении карьеры в декабре 2021 года.