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Сегодня, 10:17

Фигуристка Костылева вернулась к тренировкам после падения на чемпионате России по прыжкам

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тренер фигуристки Елены Костылевой Игорь Лютиков рассказал о состоянии спортсменки после болезненного падения на чемпионате России по прыжкам.

«Все обошлось, сегодня Лена вернулась на лед», — приводит слова Лютикова ТАСС.

12-летняя Костылева является бронзовым призером чемпионата России по прыжкам 2024 года, победительницей всероссийских соревнований «Мемориал Жука» среди мальчиков и девочек 2023 года.

Дмитрий Козловский делает победное селфи со&nbsp;своей командой. Исход турнира решило страшное падение юниорки. Козловский обыграл Галлямова в командном чемпионате России по прыжкам

Источник: ТАСС
Фигурное катание
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