Фигуристка Костылева вернулась к тренировкам после падения на чемпионате России по прыжкам
Тренер фигуристки Елены Костылевой Игорь Лютиков рассказал о состоянии спортсменки после болезненного падения на чемпионате России по прыжкам.
«Все обошлось, сегодня Лена вернулась на лед», — приводит слова Лютикова ТАСС.
12-летняя Костылева является бронзовым призером чемпионата России по прыжкам 2024 года, победительницей всероссийских соревнований «Мемориал Жука» среди мальчиков и девочек 2023 года.
Источник: ТАСС
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