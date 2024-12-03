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Сегодня, 12:25

Фигуристка Костылева вернулась к тренировкам после болезни

Даниил Аршавский
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Фигуристка Елена Костылева возобновила тренировки после 10-дневной болезни и может принять участие в Кубке Первого канала среди юниоров, сообщила мать спортсменки Ирина Костылева.

Во время заболевания 13-летняя фигуристка принимала антибиотики.

«Вчера было две тренировки, первая — под руководством Евгения Викторовича Плющенко, вторая — без него, все в штатном режиме. Восстанавливает прыжковый контент, надеемся, в связи с нагрузкой состояние Леночки не ухудшится и она примет участие в Кубке Первого канала», — цитирует ТАСС Ирину Костылеву.

Юная спортсменка занимается в группе Евгения Плющенко. Елена Костылева заняла 3-е место на чемпионате России 2024 года по прыжкам, выиграла первенство России среди девочек (2024), а также стала победительницей и серебряным призером этапов юниорского Гран-при России.

Кубок Первого канала среди юниоров состоится 7 декабря в Москве.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
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