Фигуристка Костылева вернется на лед через 2 дня

Мать фигуристки Елены Костылевой Ирина сообщила, что ее дочь вернется к тренировкам на льду после повреждения через 2 дня.

Ранее Елена Костылева пропустила первый этап юниорского «Гран-при"в Москве из-за травмы ноги.

«Сегодня было плановое обследование, послезавтра выходим на лед, будем пробовать, как нога, Лена будет только скользить. Она три дня тренируется в зале, но без прыжков. К ней приходит действующая балерина из Большого театра, занимается с ней хореографией, чтобы не терялась физическая форма, будут ставить в балетном варианте «Аврору», — цитирует Ирину Костылеву ТАСС.

13-летняя Костылева-младшая занимается в группе Евгения Плющенко. Спортсменка заняла 3-е место на чемпионате России 2024 года по прыжкам и выиграла первенство России среди девочек (2024).