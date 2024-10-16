Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 18:34

Фигуристка Костылева вернется на лед через 2 дня

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Мать фигуристки Елены Костылевой Ирина сообщила, что ее дочь вернется к тренировкам на льду после повреждения через 2 дня.

Ранее Елена Костылева пропустила первый этап юниорского «Гран-при"в Москве из-за травмы ноги.

«Сегодня было плановое обследование, послезавтра выходим на лед, будем пробовать, как нога, Лена будет только скользить. Она три дня тренируется в зале, но без прыжков. К ней приходит действующая балерина из Большого театра, занимается с ней хореографией, чтобы не терялась физическая форма, будут ставить в балетном варианте «Аврору», — цитирует Ирину Костылеву ТАСС.

13-летняя Костылева-младшая занимается в группе Евгения Плющенко. Спортсменка заняла 3-е место на чемпионате России 2024 года по прыжкам и выиграла первенство России среди девочек (2024).

Фигурное катание
Читайте также
Профессия водителя-экспедитора стала самой популярной среди пенсионеров
В КНДР 1,4 млн граждан захотели вступить в армию из-за эскалации с Южной Кореей
Седокова помирилась с баскетболистом Тиммой
В раде назвали оторванным от реальности представленный «мирный план» Зеленского
Станислав Поздняков объявил об уходе с поста президента ОКР
Перфоманс Шипачева в 1000-м матче, победный буллит Кузи в овертайме, безумие во Владивостоке. Что произошло в КХЛ 15 октября
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости