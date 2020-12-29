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Фигуристка Косторная показала фото с собакой и подарками перед Новым годом

16:51
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная в Instagram поблагодарила фанатов за подарки к Новому году. 17-летняя российская спортсменка сходила на фан-встречу вместе с щенком сиба-ину. После мероприятия фигуристка показала фото с подарками.

«Спасибо большое за новогодние подарки и праздничное настроение Kostornaia Team. P. S. Такара — это подарок близких людей», — написала Косторная.

Напомним, Косторная пропустила чемпионат России из-за того, что не успела восстановится после заражения коронавирусом.

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