Фигуристка Косторная показала фото с собакой и подарками перед Новым годом

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная в Instagram поблагодарила фанатов за подарки к Новому году. 17-летняя российская спортсменка сходила на фан-встречу вместе с щенком сиба-ину. После мероприятия фигуристка показала фото с подарками.

«Спасибо большое за новогодние подарки и праздничное настроение Kostornaia Team. P. S. Такара — это подарок близких людей», — написала Косторная.

Напомним, Косторная пропустила чемпионат России из-за того, что не успела восстановится после заражения коронавирусом.