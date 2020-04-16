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Косторная назвала верным решение об отмене чемпионата мира-2020

20:05
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Чемпионка Европы россиянка фигуристка Алена Косторная высказала мнение, что отмена чемпионата мира-2020 является верным решением.

«Я считаю это правильным, потому что чемпионат мира — главный старт на эту пару лет, и он должен завершать сезон», — приводит ТАСС слова 16-летней фигуристки.

Чемпионат мира в Монреале должен был состояться в марте, однако Международный союз конькобежцев (ISU) вынужден был сначала перенести его из-за пандемии коронавируса, а сегодня совет ISU отменил мировое первенство.

По последним данным, в мире зарегистрировано 2 102 320 случаев заражения коронавирусом. 136 116 человек умерли, 525 435 выздоровели.

По данным worldometers, в Канаде коронавирус подтвержден у 28 379 человек, 8 979 выздоровело, 1 010 умерло.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8264205

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