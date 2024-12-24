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Сегодня, 14:47

Фигуристка Косторная назвала причины пропуска двух сезонов

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Российская фигуристка Алена Косторная, выступающая в паре с Георгием Куницей, рассказала, что дуэт пропускает два сезона из-за физического и психического состояния.

Пара объявила, что не будет выступать на протяжении двух сезонов, в ноябре 2024 года.

«Мы не будем катать два сезона. Все! Тему мусолить я больше не буду. Да, это связано со здоровьем. Это связано с физическим и психоэмоциональным состоянием, которое сейчас не в лучшей форме. А вы задаете такие вопросы, от которых меня начинает потрясывать», — сказала 21-летняя спортсменка в фильме «Параллельное вращение».

Косторная является чемпионкой Европы 2020 года, победительницей финала «Гран-при ISU» сезона-2019/20, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов России в одиночном катании. Она выступает в паре с Куницей с 2023 года. Летом того же года пара поженилась.

Алена Косторная / Георгий Куница
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