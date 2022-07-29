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Сегодня, 18:22

Фигуристка Константинова сделала заявление о своей карьере

Иван Шитик
Корреспондент
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Российская фигуристка Станислава Константинова прокомментировала информацию о завершении карьеры.

«Дорогие друзья и болельщики.

Что касается завершения/продолжения моей карьеры фигуристки.

Наверное, всем все уже понятно.

Но, конечно, я предпочла бы лично дать официальное заявление. Я с этим не спешу но и никого не обманываю. Какой смысл говорить о завершении или продолжении карьеры сейчас, если я не выступала больше года? В ближайшее время и не буду. Все зависит от моего здоровья и моей физической формы. На основе этого и будут и дальнейшие решения, и заявления», — написала спортсменка в социальных сетях.

Константинова является серебряным призером этапа Гран-при сезона-2018/19, бронзовым призером универсиады 2019 года, серебряным (2017) и бронзовым призером (2018) первенств России среди юниорок.

 
Станислава Константинова. Она обыгрывала Загитову и Медведеву, но так и не смогла справиться с собой. Драма ушедшей из спорта фигуристки Константиновой

 

Станислава Константинова
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