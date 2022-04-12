Фигуристка Константинова объявила о решении попробовать себя в роли тренера

Российская фигуристка Станислава Константинова сообщила о решении начать тренерскую карьеру. На летних сборах в Сочи спортсменка будет заниматься с юниорами.

«По-прежнему продолжаю тренироваться. При этом уже некоторое время занимаюсь постановками программ для совсем юных фигуристов. Мне это нравится, как и то, что в итоге получается. А в начале лета я впервые приму участие в сборах в роли тренера, жду с нетерпением, это что-то новое в моей карьере», — цитирует Константинову ТАСС.

Карьеру 21-летняя фигуристка пока не планирует завершать. Ранее она не смогла отобраться на предолимпийский чемпионат России в Санкт-Петербурге из-за последствий коронавируса.

Спортсменка является серебряным призером финала Гран-при (2018), серебряным и бронзовым призером первенств России среди юниорок.