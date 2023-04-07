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Сегодня, 21:09

Фигуристка Карина Сафина объявила, что больше не будет кататься в паре с Лукой Берулава

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Карина Сафина и Лука Берулава.
Фото Global Look Press

Грузинская фигуристка Карина Сафина объявила об уходе из команды российского тренера Павла Слюсаренко и поиске нового партнера.

«Мое сотрудничество с командой Павла Сергеевича и Лукой закончено. Я благодарна каждому из вас за этот путь и бесценный опыт, хоть он был недолгий и кардинально разный. Это конец только одной главы моей жизни, и точка поставлена. Я переворачиваю страницу и начинаю новую главу, продолжаю свою карьеру, возвращаю форму и ищу партнера», — заявила Сафина в соцсетях.

Грузинская пара становилась победителем юниорского чемпионата мира по фигурному катанию в 2022 году. В сезоне 2021/22 они заняли четвертое место на взрослом чемпионате мира в Монпелье.

Фигурное катание
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