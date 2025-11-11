Фигурное катание
11 ноября, 19:55

Валиева: «Доброта в спорте проявляется в уважении к соперникам, тренерам и себе»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Российская фигуристка Камила Валиева назвала свои критерии доброты в спорте.

— Доброта в спорте проявляется в уважении к соперникам, тренерам и себе тоже. Меня успокаивает разговор, семья, близкие люди — это для меня «мастхэв», — сказала Валиева на мероприятии Корпорации добра от ДоброFON.

В конце января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчет начался с 25 декабря 2021-го.

30 октября Федеральный суд Швейцарии отказал в пересмотре решения Спортивного арбитражного суда по делу Валиевой. Фигуристку обязали выплатить 7 тысяч швейцарских франков (700 тысяч рублей) судебных издержек, а также компенсировать Международному союзу конькобежцев и Всемирному антидопинговому агентству по 8 тысяч франков (800 тысяч рублей) каждому.

  • Djin Ignatov

    И ДОБРОТА тебя заставила принимать Допинг чтобы обыграть своих подруг ? А почему ДОБРОТА не возвращает медали и миллионы призовых ? Совсем опустилась и постоянно ЛЖЕТ !

    13.11.2025

  • Chester_9

    и именно с добротой нужно было жрать допинг?? какая добрая малышка))

    11.11.2025

