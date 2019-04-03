Фигуристка из ОАЭ Захра Лари: "Стиль Медведевой мне ближе. В ее выступлениях, в ее хореографии чувствуется большая страсть"

Фигуристка из ОАЭ Захра Лари, выступившая в хиджабе на Универсиаде-2019 в Красноярске, высказалась в адрес россиянок Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Она отметила, что ей ближе стиль Медведевой.

– Вам бы хотелось посостязаться на льду с Медведевой?

– Если встречусь с ней на катке, то, скорее всего, просто замру в сторонке и буду на нее смотреть. (Смеется.) А если серьезно – кто знает, что нас ждет. Буду усердно работать, и, надеюсь, когда-нибудь этот день наступит, - приводит РТ слова Лари.

– Что вы думаете о соперничестве Медведевой с Алиной Загитовой?

– Здоровая конкуренция всегда идет только на пользу, даже если за пределами катка эти люди кажутся хорошими друзьями. Иначе у тебя просто не будет стимула выкладываться на полную. Поэтому я считаю, что они подталкивают друг друга вперед.

– Как фигуристка Медведева вам нравится больше, чем Загитова?

– Я симпатизирую обеим, но стиль Евгении мне ближе. Мне кажется, в ее выступлениях, в ее хореографии чувствуется большая страсть.

Напомним, что Лари стала первой спортсменкой, которой позволили выступить в хиджабе. Ради нее Международный союз конькобежцев (ISU) изменил правила и разрешил ей выступать на соревнованиях в головном уборе.

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