Фигуристка из команды Медведевой заявила, что при ином подсчете их команда была лучше команды Загитовой

Чемпионка мира среди юниоров Анастасия Скопцова, которая выступает в танцах на льду с Кириллом Алешиным заявила в интервью «СЭ», что при альтернативном подсчете итогов Кубка Первого канала в Москве, который прошел в столице на выходных, ее команда заняла бы первое место.

Напомним, что Скопцова выступала в команде двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой — «Время вперед».

«У тех же танцоров другая база оценок, другие баллы. Получить 132 балла за произвольный, как смогли Саша с Ваней (Александра Степанова и Иван Букин — прим.), — это что-то невероятное. И они сделали все, что от них зависело, ради победы. Разрыв пять баллов в танцах — это колоссальная разница, в то же время для одиночного катания она почти ничего не значит. И обидно, действительно, что мировой рекорд Степановой и Букина не особо изменил расклад сил. Во второй день мы взяли три вида из четырех — это точно нельзя считать поражением! Если подумать, то это победа», — сказала фигуристка.

Спортсменка также добавила, что возможный вариант другого подсчета итогов — бальная система, аналогичная командному чемпионату мира в Японии, где сначала выстраивается таблица результатов конкретного вида, а затем согласно ей распределяются командные очки.

«Об этом мы тоже говорили с командой. С такой системой подсчета, где за первое место, допустим, 6 баллов, за второе — 5 и так далее итог был бы иным. Но организаторы хотели добавить интриги именно с подсчетом баллов, чтобы спортсмены катали на свой максимум. В произвольном танце я думала о каждом движении, в голове просчитывала, сколько баллов тот или иной элемент сможет принести нашей команде. Конечно же, я всегда стараюсь концентрироваться на прокате, работать на максимум, но в этот раз мотивация была особенная», — добавила Скопцова.

Команда «Время вперед» заняла второе место, уступив «Красной машине» олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

(Рустам Имамов)

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