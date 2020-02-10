Элизабет Турсынбаева: «Никто ни у кого не ломает коньки. Это культурный вид спорта»

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева, тренирующаяся под руководством Этери Тутберидзе, рассказала о взаимоотношениях с другими спортсменками из группы российского тренера.

— Никто ни у кого не ломает коньки, ничего подобного быть не может, — заявила Турсынбаева в интервью Qazsport TV. — Это культурный вид спорта. Каждый из нас занимается своим делом. У нас в группе, не скажу, что прям друзья, которые каждый день ходят куда-нибудь. Но общаются все хорошо. У нас есть свои шутки и свои темы. Иногда разговор заходит на настолько непонятные темы, что мы все просто сидим и смеемся до упаду. Это такая разгружающая обстановка — перед тренировкой и после тренировки.

Турсынбаева занимается в группе Тутберидзе с 2018 года. Элизабет стала первой в истории фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на официальных соревнованиях.