Фигуристка из ЦСКА сделала тройной аксель в каскаде с сальховом. Такое не пробовали даже Туктамышева и Косторная

12-летняя российская фигуристка Софья Самоделкина на тренировке успешно исполнила каскад «тройной аксель-ойлер-тройной сальхов». Видео в Instagram выложила ее тренер Александра Кравцова.

В феврале 2019 года Самоделкина выиграла первенство Москвы в младшем возрасте, обыграв сразу четырех представительниц «Хрустального» — Камилу Валиеву, Майю Хромых, Софью Акатьеву и Дарью Усачеву.

Тройной аксель на взрослом уровне из россиянок делают Елизавета Туктамышева и Алена Косторная.