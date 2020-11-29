Фигуристка из академии Плющенко оценила «Эсмеральду» Загитовой

Чемпионка Азербайджана Екатерина Рябова рассказала, что ей понравилось показательное выступление Алины Загитовой на «Гран-при» России. В одном из номеров олимпийская чемпионка каталась под мюзикл «Нотр-Дам де Пари» в образе Эсмеральды:

— Раньше никогда не смотрела [программы других спортсменов]. Сейчас, задумываясь о будущей тренерской деятельности, начинаю смотреть. Если в Instagram в ленте попадается какое-то видео, сразу начинаю смотреть. Неважно, какой фигурист, какая страна, какой вид фигурного катания. Последнее, что попалось, — это выступление Алины Загитовой здесь, на Rostelecom. Она катала «Эсмеральду». Мне понравилось — эмоционально, душевно, красиво. (Анастасия Плетнева)

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