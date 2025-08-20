Фигуристка Игнатова продала коньки, в которых выступала на Олимпиаде-2022

Российская фигуристка Александра Игнатова (до замужества — Трусова) с помощью аукциона продала свои коньки, в которых выступала на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году, сообщает ТАСС со ссылкой на данные сайта Fansdream.

Победитель аукциона заплатил за спортивный инвентарь 21-летней спортсменки 330 тысяч рублей. Именно в этих коньках Игнатова первой в истории исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе.

Игнатова на Олимпиаде в Пекине стала серебряной призеркой в одиночном катании. Также она завоевывала бронзовую медаль чемпионата мира 2021 года, серебро и бронзу чемпионатов Европы.