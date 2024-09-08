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Сегодня, 17:07

Фигуристка Игнатова показала паспорт с новой фамилией

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Александра и Макар Игнатовы.
Фото Соцсети

Российская фигуристка Александра Игнатова опубликовала фотографию паспорта с новой фамилией.

«Официально Игнатова», — написала спортсменка под фотографией в своем Telegram-канале.

17 августа Александра вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова. Церемония бракосочетания прошла во Дворце бракосочетания в Барвихе. Во вторник, 3 сентября, в данные Трусовой на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) были внесены изменения — ее официально зарегистрировали под фамилией Игнатова.

Фигурное катание
Александра Трусова - Игнатова
Макар Игнатов
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