Фигуристка Игнатова показала паспорт с новой фамилией

Российская фигуристка Александра Игнатова опубликовала фотографию паспорта с новой фамилией.

«Официально Игнатова», — написала спортсменка под фотографией в своем Telegram-канале.

17 августа Александра вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова. Церемония бракосочетания прошла во Дворце бракосочетания в Барвихе. Во вторник, 3 сентября, в данные Трусовой на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) были внесены изменения — ее официально зарегистрировали под фамилией Игнатова.