Фигуристка Игнатова показала кадры фотосессии с сыном Михаилом

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) опубликовала в своем Telegram-канале кадры первой фотосессии с новорожденным сыном Михаилом.

21-летняя спортсменка и ее супруг Макар Игнатов стали родителями 6 августа. Ранее Игнатова рассказала, что с появлением сына в ее доме стало больше любви.

«Я не ожидала, что малыши так быстро меняются. Листаю галерею за последние три недели и думаю: «как же быстро он растет!» Даже с этой фотосессии Миша уже успел измениться. Рада представить вам нашего любимого Михаила Макаровича», — написала фигуристка.

Трусова является серебряным призером Олимпиады 2022 года, бронзовым призером чемпионата мира-2021, также на ее счету серебро (2022) и бронза (2020) чемпионатов Европы.