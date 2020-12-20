Фигуристка Худайбердиева рассказала об отношении к Медведевой: «Она никогда не сдается»
19:01
Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева в Instagram рассказал, как относится к двукратной чемпионке мира и Европы Евгении Медведевой.
«Женя — очень сильный человек. Она никогда не сдается, не жалеет себя, никогда не жалуется и всегда мыслит в ключе «я все равно все смогу». Как мне кажется, Женя сделала очень большой вклад в фигурное катание России и всего мира. Я люблю сильных духом людей, поэтому Евгению я уважаю», — написала Худайбердиева.
Сообщалось, что 21-летняя Медведева примет участие в показательных выступлениях на чемпионате России. Фигуристка не участвовала в соревнованиях этого сезона из-за лечения, вызванного хронической травмой спины.
Елизавета Худайбердиева. Фото Instagram
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