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Фигуристка Худайбердиева рассказала об отношении к Медведевой: «Она никогда не сдается»

19:01
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Елизавета Худайбердиева. Фото Instagram
Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева в Instagram рассказал, как относится к двукратной чемпионке мира и Европы Евгении Медведевой.

«Женя — очень сильный человек. Она никогда не сдается, не жалеет себя, никогда не жалуется и всегда мыслит в ключе «я все равно все смогу». Как мне кажется, Женя сделала очень большой вклад в фигурное катание России и всего мира. Я люблю сильных духом людей, поэтому Евгению я уважаю», — написала Худайбердиева.

Сообщалось, что 21-летняя Медведева примет участие в показательных выступлениях на чемпионате России. Фигуристка не участвовала в соревнованиях этого сезона из-за лечения, вызванного хронической травмой спины.

Елизавета Худайбердиева. Фото Instagram
Елизавета Худайбердиева. Фото Instagram

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