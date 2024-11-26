Фигуристка Худайбердиева прокомментировала отношения с чемпионом мира Галлямовым

Чемпионка России Елизавета Худайбердиева в комментарии для «СЭ» ответила на вопрос о возможном романе с Александром Галлямовым. Ранее в соцсетях стали появляться видео, где фигуристы вместе проводят время.

— Твое сердце занято? Иначе как трактовать совместные фото с Александром Галлямовым и поездки на машине?

— В моем сердце большая любовь, которую я готова дарить только семье. Надеюсь, я на правильном пути. (Улыбается.) С Сашей мы завидные холостяки нашей «взрослой» сборной, не надо искать объяснений, — ответила Худайбердиева.

Худайбердиева выступает в танцах на льду в паре с Егором Базиным. Партнершей Галлямова в парном катании является Анастасия Мишина.