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Сегодня, 14:28

Фигуристка Хавронина назвала естественность отличительной особенностью ее дуэта с Нарижным

Виктория Кравченко
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Естественность является отличительной особенностью танцевального дуэта Ирины Хаврониной и Девида Нарижного, рассказала фигуристка.

«Какая «фишка» нашего дуэта? Мы показываем максимально искренние эмоции на льду. Мы друг друга хорошо знаем, это влияет, на льду мы никогда не стесняемся. Я понимаю, что у взрослых спортсменов такого нет, но могу понять, что люди, которые в жизни могут друг друг стесняться, близко не подойдут, не прижмутся. У нас это абсолютно естественно. Кто-то, кто в жизни не очень хорошо общается, а просто катается вместе, они по-другому друг друга обнимут, они обнимут театрально, с чувством, которое им объяснили тренеры, а мы обнимаемся так, как это бывает в жизни», — цитирует Хавронину ТАСС.

Летний сбор фигуристы провели в Саранске на «Огарев-Арене», во время подготовки на арене произошел пожар.

Источник: ТАСС
Ирина Хавронина / Дэвид Нарижный
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