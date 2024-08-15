Фигуристка Хавронина назвала естественность отличительной особенностью ее дуэта с Нарижным

Естественность является отличительной особенностью танцевального дуэта Ирины Хаврониной и Девида Нарижного, рассказала фигуристка.

«Какая «фишка» нашего дуэта? Мы показываем максимально искренние эмоции на льду. Мы друг друга хорошо знаем, это влияет, на льду мы никогда не стесняемся. Я понимаю, что у взрослых спортсменов такого нет, но могу понять, что люди, которые в жизни могут друг друг стесняться, близко не подойдут, не прижмутся. У нас это абсолютно естественно. Кто-то, кто в жизни не очень хорошо общается, а просто катается вместе, они по-другому друг друга обнимут, они обнимут театрально, с чувством, которое им объяснили тренеры, а мы обнимаемся так, как это бывает в жизни», — цитирует Хавронину ТАСС.

Летний сбор фигуристы провели в Саранске на «Огарев-Арене», во время подготовки на арене произошел пожар.