Фигуристка Гущина оценила Камилу Валиеву в роли капитана на Кубке Первого Канала

Российская фигуристка Ксения Гущина после победы в короткой программе на чемпионате Санкт-Петербурга прокомментировала свое выступление. Она также оценила Камилу Валиеву в роли капитана на Кубке Первого Канала.

— Как оцените свое выступление?

— Прокатом я в принципе довольна, но еще есть над чем поработать, улучшить вращения.

— Какие цели на чемпионат Петербурга? Победа?

— Победа и чистые прокаты.

— Как ощущаете себя в статусе главной звезды женского турнира?

— Стараюсь не думать об этом, а делать свою работу и радовать зрителей.

— Какого вам выступать здесь при полных трибунах? Такого аншлага еще не было.

— Мне очень нравится кататься при зрителях. Хочется, чтобы их было еще больше.

— С какими чувствами вы выступали на втором дне Кубка Первого канала?

— Было небольшое волнение, так как надо хорошо откататься, что нельзя подводить команду. Рада, что получилось хорошо выступить.

— Вы были в Москве изначально?

— Я была в Москве в качестве запасной — меня пригласили заранее.

— Как вам Камила Валиева в роли капитана?

— Она очень хорошо поддерживала, подбадривала после проката. Очень понравилась в роли капитана.

— А что Камила сказала вам после проката, если не секрет?

— Что я молодец. И не надо расстраиваться.

— Как вам выступать на командном турнире? Фигурное катание все-таки больше индивидуальный вид спорта. Было сложнее?

— Для меня это было впервые, поэтому было сложнее, чем выступать за саму себя. Мне очень понравилось. Хотелось бы еще.

— У Кирилла Давыденко был день рождения. Поздравили его группой?

— Пока еще нет. Но планируем.

— Ваше выступление можно считать подарком?

— Да, наверное.