Фигуристка Гулякова не считает переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко предательством

Российская фигуристка Анастасия Гулякова поделилась мнением насчет ухода Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе. Двукратная чемпионка мира среди юниоров будет заниматься в академии Евгения Плющенко.

— Я не считаю этот переход предательством. Возможно, было какое-то недопонимание. Или Саше захотелось чего-то нового, — цитирует «Спорт день за днем» Гулякову. — Возможно, для Саши все только к лучшему. Она большой молодец — и четверные почти все прыгает, и тренируется много.