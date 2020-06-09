Фигуристка Гулякова не считает переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко предательством
21:49
Российская фигуристка Анастасия Гулякова поделилась мнением насчет ухода Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе. Двукратная чемпионка мира среди юниоров будет заниматься в академии Евгения Плющенко.
— Я не считаю этот переход предательством. Возможно, было какое-то недопонимание. Или Саше захотелось чего-то нового, — цитирует «Спорт день за днем» Гулякову. — Возможно, для Саши все только к лучшему. Она большой молодец — и четверные почти все прыгает, и тренируется много.
Дополнительная информация:
https://www.sportsdaily.ru/articles/gulyakova-intervyu-kislovodsk-pryzhki-yege-trusova
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...