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Фигуристка Гулякова не считает переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко предательством

21:49
Александра Трусова. Фото USA Today
Александра Трусова. Фото USA Today
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Российская фигуристка Анастасия Гулякова поделилась мнением насчет ухода Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе. Двукратная чемпионка мира среди юниоров будет заниматься в академии Евгения Плющенко.

— Я не считаю этот переход предательством. Возможно, было какое-то недопонимание. Или Саше захотелось чего-то нового, — цитирует «Спорт день за днем» Гулякову. — Возможно, для Саши все только к лучшему. Она большой молодец — и четверные почти все прыгает, и тренируется много.

Дополнительная информация:

https://www.sportsdaily.ru/articles/gulyakova-intervyu-kislovodsk-pryzhki-yege-trusova

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