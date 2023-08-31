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31 августа, 22:52

Фигуристка Горбачева в шутку назвала своих тренеров «гестапо»

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Алина Горбачева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпионка России среди юниоров Алина Горбачева после тренировки в четверг опубликовала видео в Telegram-канале, в котором в шутку назвала своих тренеров «гестапо».

«У меня закончилась вторая тренировка. Я никак не могу уйти домой, потому что мои «гестапо-тренеры» силой удерживают меня на ролле, чтобы я после тренировки привела свои мышцы в порядок», — со смехом сказала 16-летняя Горбачева и показала Софью Федченко и второго тренера Владу Данилкину.

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В понедельник Горбачева не пришла домой после тренировки на катке «Чкалов Арены» в Москве. Во вторник в районе была организована поисковая операция, а следственный комитет возбудил уголовное дело. Однако вечером того же дня ее нашли в кинотеатре одного из торговых центров. Горбачева попросила не связывать ее поступок с фигурным катанием и отношениями с тренерами.

Алина Горбачева
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