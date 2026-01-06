Фигуристка Горбачева успешно перенесла операцию в Германии

Российская фигуристка Алина Горбачева успешно перенесла операцию в Германии.

«Спасибо всем, кто переживает за меня и поддерживает меня. Операция прошла по плану, пару дней буду еще в клинике», — написала Горбачева в своем Telegram-канале.

Ранее 18-летняя спортсменка из-за травмы колена пропустила чемпионат России.

Горбачева является бронзовым призером чемпионата России 2024 года, а также победительницей и призером этапов Гран-при России.