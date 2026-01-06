Фигуристка Горбачева успешно перенесла операцию в Германии
Российская фигуристка Алина Горбачева успешно перенесла операцию в Германии.
«Спасибо всем, кто переживает за меня и поддерживает меня. Операция прошла по плану, пару дней буду еще в клинике», — написала Горбачева в своем Telegram-канале.
Ранее 18-летняя спортсменка из-за травмы колена пропустила чемпионат России.
Горбачева является бронзовым призером чемпионата России 2024 года, а также победительницей и призером этапов Гран-при России.
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