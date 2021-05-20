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Фигуристка Галявиева назвала скрытые за суровостью черты россиян

09:20
Аделина Галявиева. Фото Instagram
Аделина Галявиева. Фото Instagram

Французская фигуристка Аделина Галявиева рассказала, что думает о российских людях.

«Россия — это суровость. Но под этой суровостью скрывается очень богатая культура и прекрасные, умные, трудолюбивые, отзывчивые люди», — цитирует Галявиеву «Реальное время».

24-летняя Галявиева в этом году в паре с Луи Тороном выиграла чемпионат Франции.

Дополнительная информация:

https://realnoevremya.ru/articles/211938-razgovor-s-figuristkoy-sbornoy-francii-iz-kazani-o-neprostom-sezone

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