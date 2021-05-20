Фигуристка Галявиева назвала скрытые за суровостью черты россиян

Французская фигуристка Аделина Галявиева рассказала, что думает о российских людях.

«Россия — это суровость. Но под этой суровостью скрывается очень богатая культура и прекрасные, умные, трудолюбивые, отзывчивые люди», — цитирует Галявиеву «Реальное время».

24-летняя Галявиева в этом году в паре с Луи Тороном выиграла чемпионат Франции.