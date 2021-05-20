Фигуристка Галявиева назвала скрытые за суровостью черты россиян
09:20
Французская фигуристка Аделина Галявиева рассказала, что думает о российских людях.
«Россия — это суровость. Но под этой суровостью скрывается очень богатая культура и прекрасные, умные, трудолюбивые, отзывчивые люди», — цитирует Галявиеву «Реальное время».
24-летняя Галявиева в этом году в паре с Луи Тороном выиграла чемпионат Франции.
Дополнительная информация:
https://realnoevremya.ru/articles/211938-razgovor-s-figuristkoy-sbornoy-francii-iz-kazani-o-neprostom-sezone
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