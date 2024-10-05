Фролова — о возрасте в фигурном катании: «Что плохого, если у нас есть сильные девочки 15-16 лет?»

Фигуристка Анна Фролова после своей победы на мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге поделилась подробностями своей произвольной программы.

Спортсменка набрала 216,43 балла и заняла первое место.

«Замысел программы — что я кошка, все просто. Музыка из мюзикла «Кошка». В первой половине программы я должна показать свою молодость кошачью, какая я кокетливая, в чем-то дерзкая. Во второй половине уже проходит какое-то время моей жизни. Моя жизнь так быстро пролетела, что я уже ближе к концу проката пожилая кошка. Это песня взрослой кошки. Не буду говорить, что я старая, но чуть-чуть уже пенсионного возраста. Но исключительно речь про образ в программе. Показываю, что я благодарна своей жизни, что провела ее ярко и красочно, ни о чем не жалею. У меня есть и кошка, и собака, но они в Москве», — скзала Фролова.

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«К вопросу о возрасте в фигурном катании: в принципе, что плохого в том, что у нас есть сильные девочки 15-16 лет? Вы, наверное, ждете, я скажу, что рада новым правилам, что все должны быть взрослые... Но ведь я и сама была 14-15 летней девочкой, которая выходила на старт вместе со взрослыми девушками. С той же Лизой Туктамышевой выходила на свой первый чемпионат страны, с Соней Самодуровой, Стасей Константиновой...

Не могу сказать, что я думала, что мне легче, чем им, из-за молодости. Я точно так же нервничала, работала на тренировках, переживала. Возможно в плане физики ты можешь в целом чуть дольше работать, просто потому что ты маленький, ты ребенок. Мы всегда легко бегаем, прыгаем. Но это никак не говорит о том, что маленькие девочки не работают, что им все дается легко. Это все сложная работа, каждый, кто выступает — он целый день, ночь отдается этому спорту. И принижать кого-либо, говорить, что ему легче, что я рада быть взрослой — не хочу», — добавила спортсменка.

Фроловой 19 лет, в прошлом сезоне она заняла 4-е место на чемпионате России.