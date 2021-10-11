Медведева рассказала о своей программе обучения в МГУ

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, почему решила поступить в Московский государственный университет (МГУ).

«Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере. Короче говоря, продюсер. Пошла туда исключительно за знаниями, мне действительно интересно, как все устроено изнутри. Между прочим, сдала вступительный тест по английскому — попала в сильнейшую группу.

Не могу похвастаться, что все сделала без ошибок. Так еще вышло, что у меня английский язык — разговорный: не учила правила, я разговариваю со сленгом. Как говорится, на кастрированном английском — он неполноценный», — сказала Медведева на YouTube-канале Ляйсан Утяшевой.

21-летняя фигуристка сообщила о поступлении в МГУ в сентябре 2021 года.