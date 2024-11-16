Медведева — о своем ледовом шоу: «Результат оправдал все ожидания»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева опубликовала в Telegram-канале пост, в котором подвела итоги своего юбилейного ледового шоу. По ее словам, результат оказался лучше ожиданий.

«Вчера состоялось Юбилейное шоу по случаю моего 25-ти летия. Мы с командой готовились к этому шоу не один месяц и результат оправдал все ожидания. На мне были те самые соревновательные платья, в которых я выступала во время спортивной карьеры. Например, платье «Анны Карениной» пришлось восстанавливать, шить новые перчатки. Моя собака, когда была щенком, разгрызла их в клочья. Перчатки спасти не удалось, а платье собрали по кусочкам», — написала Медведева.

Также она поблагодарила всех артистов, которые вживую выступали со сцены во время прокатов фигуристов, спортсменов, организаторов и спонсоров шоу.

«Думаю, что вы почувствовали атмосферу праздника и любви вчера на шоу, как чувствовала ее я», — добавила фигуристка.

Мероприятие прошло 15 ноября в Москве в ледовом дворце «ЦСКА Арена». В нем также приняли участие Александра Игнатова (Трусова), Елизавета Туктамышева, Анна Погорилая, Елена Радионова, Дмитрий Алиев, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Евгения Тарасова и Владимир Морозов и другие фигуристы.