Медведева — о шоу и грантах: «Пока не задумывалась»

Фигуристка Евгения Медведева рассказала, планирует ли запускать свое шоу, как это ранее сделала Алина Загитова.

— Есть ли планы создать свое шоу? Некоторые гранты на такое просят.

— Слушайте, я пока не готова. Можно я сделаю «вдох-выдох», прежде чем буду говорить о дальнейших шоу? В этом году точно не будет.

15 ноября на «ЦСКА Арене» состоялось большое ледовое шоу, приуроченное к 25-летию спортсменки.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, а также двукратной чемпионкой России и мира.