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Фигурное катание

9 сентября 2025, 17:04

Медведева отвергла возможность возвращения в спорт: «Мне это не нужно»

Руслан Минаев
Евгения Медведева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что не вернется в профессиональный спорт.

«Конечно, нет. Возвращение в спорт — это совершенно не про деньги. Это не футбол, в фигурном катании даже нет таких сумм. Люди уже знают, что у меня есть серебро на Олимпиаде и два чемпионата мира. Зачем возвращаться? Выигрывать Олимпиаду. Но я не собираюсь это делать. Мне это не нужно, и это теоретически невозможно», — сказала Медведева в интервью на YouTube-канале ДоброFON.

Медведевой 25 лет. Она становилась серебряным призером Олимпийских игр-2018 в одиночном катании и командном соревновании. На ее счету два золота чемпионатов мира 2016 и 2017 годов, бронза ЧМ-2019. Также Медведева дважды становилась чемпионкой Европы: в 2016-м и 2017-м и вице-чемпионкой ЧЕ-2018 в Москве.

Источник: YouTube-канал ДоброFON
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Евгения Медведева
Фигурное катание
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