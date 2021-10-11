Фигуристка Евдокимова осталась разочарованной от выступления Евгении Медведевой в шоу «Анна Каренина»

Российская фигуристка Софья Евдокимова в интервью «СЭ» прокомментировала выступление двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в проекте Ильи Авербуха «Анна Каренина».

«Мне больше понравилась «Анна Каренина» Жени в спорте. В шоу ее было очень мало. Три или четыре заметных номера. Скажем так, лично я ее практически даже и не заметила. Из-за этого ощутила небольшое разочарование. Ожиданий все-таки было много, так как Евгению видела на афишах по всему городу. Но те номера, которые все-таки организовали с Женей, были неплохими. Видно, что она кайфовала, как и другие фигуристы на площадке. И я в душе вместе с ними.

Повторюсь, в целом мне очень понравилось представление. Хотелось бы почаще ходить, но не всегда удается. Вживую я всего лишь второй раз на проекте Ильи Авербуха. Чем мне нравится шоу — все катаются в удовольствие. На соревнованиях ты не можешь отдаться полностью, есть элементы, есть ответственность за результат. Если захлестнут эмоции это может помешать выиграть. На шоу ты ничего не боишься и оказываешься в общем порыве со зрителями. Что может быть лучше? Так что рада очень, что сходила. И для работы полезно, несколько заметок для новых постановок я для себя нашла. Зарядилась и хочу теперь творить", — сказала Евдокимова.

Отметим, что Медведева исполняла роль Кити Щербацкой. Ранее в сезоне-2017/18 она исполняла соревновательную программу под «Анну Каренину».

Полностью интервью Софьи Евдокимовой читайте на сайте «СЭ»