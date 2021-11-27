Чемпионка мира-2015 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о том времени, когда заболела, снялась с турнира в Австрии и ждала результатов теста на коронавирус.

— Какие были эмоции, когда ты заболела и ждала результатов теста на коронавирус?

— Очень сильно переживала, когда поднялась температура. Когда ждала тест, не могла найти себе места. Слава богу, что был отрицательный, а температура быстро спала. Оставалось недомогание, но хотя бы было время до «Гран-при», чтобы привести себя в порядок. До конца не восстановилась, поэтому сегодня было тяжелее обычного, но все прошло хорошо. Надеюсь, что мой организм выдержит этот сезон без последствий. Все хорошо, что хорошо кончается, — сказала Туктамышева.

27 ноября Туктамышева стала второй на этапе «Гран-при России», набрав 229,23 балла. Первое место заняла Камила Валиева (272,71).