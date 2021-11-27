«Не могла найти места, когда ждала тест». Туктамышева — о болезни и снятии с турнира в Австрии
Чемпионка мира-2015 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о том времени, когда заболела, снялась с турнира в Австрии и ждала результатов теста на коронавирус.
— Какие были эмоции, когда ты заболела и ждала результатов теста на коронавирус?
— Очень сильно переживала, когда поднялась температура. Когда ждала тест, не могла найти себе места. Слава богу, что был отрицательный, а температура быстро спала. Оставалось недомогание, но хотя бы было время до «Гран-при», чтобы привести себя в порядок. До конца не восстановилась, поэтому сегодня было тяжелее обычного, но все прошло хорошо. Надеюсь, что мой организм выдержит этот сезон без последствий. Все хорошо, что хорошо кончается, — сказала Туктамышева.
27 ноября Туктамышева стала второй на этапе «Гран-при России», набрав 229,23 балла. Первое место заняла Камила Валиева (272,71).
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