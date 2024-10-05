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Туктамышева: «Тренером меня пока рано называть»

Руслан Минаев
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Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала, что пока не считает себя тренером.

«Я приехала к своим товарищам больше как группа поддержки, а не тренер. Тренером меня пока рано называть, очень маленький период работы. Но это был хороший опыт, — цитирует Туктамышеву ТАСС. — И раз уж соревнования проходят в Санкт-Петербурге, то грех было не приехать».

27-летняя Туктамышева — чемпионка мира-2015, серебряный призер турнира 2021 года, чемпионка Европы-2015, бронзовый призер европейского первенства 2013 года. Она объявила о приостановке карьеры в октябре прошлого года.

Источник: ТАСС
Елизавета Туктамышева
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