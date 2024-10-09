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9 октября, 19:10

Российская фигуристка рассказала об угрозах в соцсетях: «Ходила и оглядывалась»

Алина Савинова
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Елизавета Шанаева и Павел Дрозд.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Выступающая в танцах на льду фигуристка Елизавета Шанаева заявила, что получала угрозы в социальных сетях после инцидента, произошедшего в прошлом сезоне на этапе «Гран-при России» в Красноярске.

В октябре на разминке Шанаева задела коньком Аннабель Морозов, и та из-за травмы была вынуждена сняться с соревнований.

«До этого я не сталкивалась с таким количеством хейта. Были реальные сообщения с угрозами. Под моим позитивным постом оставили больше сотни комментариев о том, какая я плохая. Люди писали: «Если тебе прилетит по голове, то это за Аннабель». Причем аватарки у них не котики или зайчики. Это были реальные живые люди с настоящими фото... Ходила и оглядывалась», — приводит Sport24 слова Шанаевой.

Анабель Морозов. Фигуристку унесли со льда после столкновения с соперницей. Инцидент на «Гран-при России»

Спортсменка отметила, то изначально не отреагировала на эту ситуацию, поскольку подумала, что ничего серьезного не произошло.

«Помню, что в день произволки Аннабель смеялась и улыбалась. Я думаю: «Ну, слава богу, все пронесло». Да, потом ей стало больно, и они снялись. Но мы об этом не знали. Изначально человек был на позитиве», — добавила она.

На тот момент Шанева выступала в паре с Павлом Дроздом. Вместе они стали серебряными призерами чемпионата России (2023) и серебряными призерами финала «Гран-при России» (2023). В марте стало известно, что дуэт прекратил свое существование. Шанаева продолжает тренироваться в группе Александра Жулина.

Источник: Sport24
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