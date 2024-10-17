Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 14:20

Худайбердиева — о разводе с мужем в 20 лет: «Случилось так, как случилось»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Елизавета Худайбердиева — Егор Базин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Выступающая в танцах на льду фигуристка Елизавета Худайбердиева ответила на вопрос своего подписчика о разводе с мужем. Ее супругом был продюсер Первого канала Кирилл Благовой.

Пара поженилась в феврале 2022 года. На тот момент спортсменке было 19 лет. Через год Худайбердиева и Благов развелись.

«После развода я не афиширую свою личную жизнь, но и не скрываю! Мне всего 22. К большому сожалению, случилось так, как случилось. Но я ни секунды не жалею и всегда вспоминаю жизнь в браке как один из лучших своих периодов. Сила в любви, друзья. Не бойтесь любить, влюбляться и разрешайте быть любимыми», — написала Худайбердиева в соцсети.

Также фигуристка сообщила, что в скором времени выйдет интервью, где она впервые прокомментировала эту главу свой жизни.

Худайбердиева выступает в танцах на льду в паре с Егором Базиным. Они являются чемпионами России 2023 года и серебряными призерами чемпионата страны-2024. Предыдущим партнером спортсменки был Никита Назаров.

Фигурное катание
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
Читайте также
Штаб Трампа назвал катастрофой интервью Харрис телеканалу Fox News
Мбаппе грозит до 10 лет за изнасилование, обнаружена его переписка с потерпевшей. Раскрыты подробности дела звезды «Реала»
Худайбердиева — о разводе с мужем в 20 лет: «Случилось так, как случилось»
Умер экс-участник One Direction Лиам Пейн. Что известно
Мбаппе обвинили в изнасиловании и уличили в проблемах с алкоголем
Депутат Милонов возмутился решением певца SHAMAN о регистрации марки «Я русский»
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости