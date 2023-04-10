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Сегодня, 20:57

Худайбердиева объяснила переход из группы Самохина к Жулину

Руслан Минаев
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Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристка Елизавета Худайбердиева объяснила, почему перешла от тренера Дениса Самохина к Александру Жулину. Спортсменка выступает в танцах на льду в паре с Егором Базиным.

«Это решение я могу назвать одним из самых тяжелых, серьезных и болезненных в моей жизни. Каждодневные тренировки, сборы, соревнования, победы, поражения, в какой-то период жизни Денис Эдуардович, Мария Валерьевна и Николай Никонов стали моими самыми близкими людьми.

Мы хотим двигаться дальше, совершенствоваться, и, обсудив все с Егором, пришли к общему мнению, что нам нужно пойти на этот сложный шаг. Я хочу сказать огромное спасибо вам за все. Мы безумно благодарны», — написала спортсменка в Telegram-канале.

В группе Жулина тренируются серебряные призеры Олимпиады Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также многократные призеры чемпионатов Европы Александра Степанова и Иван Букин.

Фигурное катание
Александр Жулин
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
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