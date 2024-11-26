Худайбердиева — о конкуренции в танцах: «Борьба — это круто. Может, не со всеми методами согласна, но решать не мне»

Чемпионка России по фигурному катанию Елизавета Худайбердиева прокомментировала «СЭ» ситуацию в российских танцах, где резко обострилась конкуренция в преддверии чемпионата России, и поделилась впечатлениями от прошедшего в Санкт-Петербурге 5-го этапа «Гран-при».

— Борьба — это круто. Огромный прилив болельщиков за счет интриги на подиуме. Тенденция некого «уравнивания» всех пар. Результат есть, люди смотрят танцы, да и нам нервознее и эмоциональнее. Я не со всеми способами и методами, может быть, согласна, но я не судья, решать не мне. Победит сильнейший, это факт реальности, за которой мы наблюдаем.

Пожалуй, сейчас самая высокая плотность в танцах за всю мою карьеру, таких близких разрывов и перемен мест на подиуме и во всей турнирной таблице при визуально чистых прокатах не было давно. Флешбэки олимпийского сезона, где на одно место было 8-9 пар.

Сложная ли была ночь между ритм-танцем и произвольным? Интересная. (Смеется.) Мы очень гордимся собой, что все получилось так, как получилось. Было сложно. Наши тренеры обычно очень спокойны, это их тактика — зарядить своей уверенностью и спокойствием. В минувшие выходные я почувствовала тотальную поддержку и веру в нас, наше катание и результат. Мы очень благодарны штабу, — ответила Худайбердиева.

Худайбердиева и Егор Базин стали победителями пятого этапа «Гран-при России» в Санкт-Петербурге в танцах на льду. По сумме за ритм-танец и произвольный танец фигуристы получили 207,81 балла.