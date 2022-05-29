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Сегодня, 16:54

Фигуристка Екатерина Боброва рассказала о желании стать актрисой

Виктория Кравченко
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Российская фигуристка Екатерина Боброва в соцсетях рассказала о том, что хочет попробовать себя в роли актрисы.

«Фильм! Фильм! Фильм!» Да, друзья! Я решила попробовать себя в кино. Что из этого выйдет, абсолютно не знаю! И главное, произойдет ли это когда-нибудь. Но всегда придерживаюсь тактики: пока не попробуешь, не поймtшь. Я не училась этому искусству, но проходила курсы актерского мастерства, 24 года посвятила фигурному катанию и откатала два сезона «Ледникового периода». Придется узнать, хватит ли этого багажа знаний и опыта. Но готова пробовать, учиться, падать, спотыкаться и каждый раз улучшать свой навык», — написала фигуристка.

Она также рассказала, что сделала уже портфолио и домашнюю и профессиональную визитку.

Боброва является олимпийской чемпионкой по фигурному катанию в командном турнире.

Фигурное катание
Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев
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