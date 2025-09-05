Фигуристка Дзепка заявила, что для нее огромная честь работать с Авербухом

Фигуристка София Дзепка рассказала, что очень рада работе над короткой программой с хореографом Ильей Авербухом.

«Для меня огромная честь, что он согласился поставить мне программу. Работать с ним было очень приятно. Илья Изяславич прислушивался ко всем моим просьбам. При этом, если я предлагала какие-то варианты движений, он максимально старался поставить так, чтобы мне было удобно и на элементы заходить, и катать. Мне кажется, он очень четко понимает особенности каждого спортсмена, чувствует, что будет лучше именно для него», — цитирует Дзепку ТАСС.

Спортсменка отметила, что в межсезонье поставила себе цель работать на максимум своих возможностей и вкладываться в каждую тренировку. Также, по словам фигуристки, она планирует усложнить контент.

16-летняя Дзепка является бронзовым призером первенства России среди юниоров 2025 года, победителем и серебряным призером этапов юниорского «Гран-при России».