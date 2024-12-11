Двоеглазова: «Как не нервничать? Лучше вы мне совет дайте»

Российская фигуристка, ученица группы Тутберидзе Алиса Двоеглазова в разговоре с «СЭ» оценила свою форму.

— На тренировках четверной лутц получается хорошо, надо собираться на соревнованиях и меньше нервничать. Как это делать? Лучше вы мне совет дайте, как меньше нервничать. (Смеется.) Я не знаю. Приятно, когда все хлопают после каждого прыжка.

Цель выиграть первенство России? Есть цель показать чистые прокаты, все, что я могу, и выложиться на максимум, — сказала Двоеглазова.