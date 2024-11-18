Фигуристка Двоеглазова мечтает выступить на международных турнирах

Фигуристка Алиса Двоеглазова рассказала, что мечтает выступить на международных соревнованиях.

«Конечно, очень мечтаю попробовать выступить на международной арене, потому что никогда в жизни там не выступала, хотелось бы почувствовать этот соревновательный вайб, мне кажется, что там все по-другому», — цитирует фигуристку ТАСС.

16-летняя Двоеглазова является серебряной призеркой чемпионата России среди юниоров и победительницей «Гран-при России».