Аверина: «Первый раз отмечаю 14 февраля рядом с любимым человеком»

Серебряный призер Олимпиады в Токио и 18-кратная чемпионка мира в художественной гимнастике Дина Аверина в пятницу, 14 февраля, призналась в любви к фигуристу Дмитрию Соловьеву.

«Первый раз отмечаю 14 февраля рядом с любимым человеком. Дмитрий Соловьев, люблю тебя», — написала Аверина на своей странице в соцсети.

26-летняя гимнастка выступала в паре с Соловьевым на телепроекте «Ледниковый период».

35-летний Соловьев завоевал золото Олимпиады-2014 в Сочи и серебро Игр-2018 в командных соревнованиях. Также он является бронзовым призером чемпионата мира 2013 года.