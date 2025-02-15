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15 февраля 2025, 02:10

Аверина: «Первый раз отмечаю 14 февраля рядом с любимым человеком»

Евгений Козинов
Корреспондент
Дина Аверина и Дмитрий Соловьев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Серебряный призер Олимпиады в Токио и 18-кратная чемпионка мира в художественной гимнастике Дина Аверина в пятницу, 14 февраля, призналась в любви к фигуристу Дмитрию Соловьеву.

«Первый раз отмечаю 14 февраля рядом с любимым человеком. Дмитрий Соловьев, люблю тебя», — написала Аверина на своей странице в соцсети.

26-летняя гимнастка выступала в паре с Соловьевым на телепроекте «Ледниковый период».

35-летний Соловьев завоевал золото Олимпиады-2014 в Сочи и серебро Игр-2018 в командных соревнованиях. Также он является бронзовым призером чемпионата мира 2013 года.

Дина Аверина и&nbsp;Дмитрий Соловьев.Гимнастка Аверина объявила об отношениях с фигуристом-чемпионом. Их свел «Ледниковый период»
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Фигурное катание
Дина Аверина
Дмитрий Соловьев
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