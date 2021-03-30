Фигуристка Бойкова поблагодарила болельщиков за поддержку в сезоне

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в парном катании с Дмитрием Козловским, прокомментировала результаты сезона 2020/2021.

«Вот и подошел к концу соревновательный сезон и для нас. Наверное, многое могло быть лучше, проще и позитивнее. Однако, три медали на главных стартах сезона и все разной пробы – это тоже результат!

Могу сказать лишь одно: я благодарна тем урокам, которые преподнес нам год. Я благодарна нашим болельщикам, которые остаются с нами до конца! Благодарна нашей команде за проделанную работу, несмотря на все трудности.

Надеюсь, что в следующем сезоне мы станем лучшей версией себя. Нас ждет интересная подготовка к новому, олимпийскому сезону. Спасибо» – написала Бойкова в Instagram.

Действующие чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли третье место на прошедшем чемпионате мира в Стокгольме, набрав по сумме двух программ 217,63 балла. На чемпионате России-2020 пара взяла серебро и одержала победу на «Гран-при России» по фигурному катанию.