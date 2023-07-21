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Сегодня, 18:09

Фигуристка Берестовская не возобновила тренировки после реабилитации

Мария Гусева
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Тренер фигуристки Елизаветы Берестовской Сергей Давыдов сообщил, что спортсменка пока не возобновила тренировки после реабилитации.

«Она пока не возобновляла тренировки. Договоренность такая — как только будет готова, звонит и выходит на лед», — цитирует ТАСС Давыдова.

15-летняя Берестовская является победительницей этапа Кубка России среди юниоров, также она заняла пятое место на чемпионате России среди юниоров в сезона-2021/22.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
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