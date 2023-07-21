Фигуристка Берестовская не возобновила тренировки после реабилитации
Тренер фигуристки Елизаветы Берестовской Сергей Давыдов сообщил, что спортсменка пока не возобновила тренировки после реабилитации.
«Она пока не возобновляла тренировки. Договоренность такая — как только будет готова, звонит и выходит на лед», — цитирует ТАСС Давыдова.
15-летняя Берестовская является победительницей этапа Кубка России среди юниоров, также она заняла пятое место на чемпионате России среди юниоров в сезона-2021/22.
Источник: ТАСС
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