Фигуристка Берестовская не возобновила тренировки после реабилитации

Тренер фигуристки Елизаветы Берестовской Сергей Давыдов сообщил, что спортсменка пока не возобновила тренировки после реабилитации.

«Она пока не возобновляла тренировки. Договоренность такая — как только будет готова, звонит и выходит на лед», — цитирует ТАСС Давыдова.

15-летняя Берестовская является победительницей этапа Кубка России среди юниоров, также она заняла пятое место на чемпионате России среди юниоров в сезона-2021/22.