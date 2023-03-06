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Допинг

Сегодня, 17:15

Фигуристка Базарова о реакции на дисквалификацию партнера: «Был шок, но желания все бросить не было»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Вера Базарова и Юрий Ларионов.
Фото Антон Сергиенко, «СЭ»

Чемпионка России и призер чемпионатов Европы Вера Базарова в интервью «СЭ» рассказала о своих эмоциях после того, как узнала о дисквалификации ее партнера Юрия Ларионова из-за положительной допинг-пробы.

«Когда впервые об этом узнала, конечно, испытала шок. Трудно было в это даже поверить. Сон, шутка, что угодно, но не правда. Но принять тогда мне это было проще, пережить. Кто знает, случись подобное со мной уже взрослой, быть может, я приняла бы другие решения. Не секрет, что мне поступали предложения сменить партнера, были неплохие варианты. Но я тогда их даже и не рассматривала, даже мыслей не было. Но я даже говорить об этом не хотела. Каталась, уверяла, что все будет хорошо, и заряжала всех своим юношеским оптимизмом. За счет него и удержались вместе.
В силу возраста, юношеского характера паники не было, желания все бросить тоже. А вот потом возвращаться было непросто. Готовиться к первым выступлениям после снятий ограничений, контрольным прокатам... Казалось, что впервые выхожу на лед, какой-то барьер был. Что поделать, волнение, забываются какие-то нюансы. Но пока длилась дисквалификация у Юрия, мне было чем заняться. Подтягивала базу одиночного катания, были свои пробелы там, разучивала тройные прыжки, работала над скольжением. Работы хватало, мотивации тоже. К тому же в будущем маячила Олимпиада, и это был важный стимул не сдаваться», — сказала Базарова.

Ларионова дисквалифицировали в 2008 году на год из-за положительной пробы на фуросемид. Позднее отстранение сократили на полгода.

Вера Базарова. «Думала, что это сон, шутка, все это происходит не со мной». Интервью фигуристки, дождавшейся партнера после дисквалификации

Фигурное катание
Вера Базарова/Юрий Ларионов
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