Фигуристка Базарова о реакции на дисквалификацию партнера: «Был шок, но желания все бросить не было»

Чемпионка России и призер чемпионатов Европы Вера Базарова в интервью «СЭ» рассказала о своих эмоциях после того, как узнала о дисквалификации ее партнера Юрия Ларионова из-за положительной допинг-пробы.

«Когда впервые об этом узнала, конечно, испытала шок. Трудно было в это даже поверить. Сон, шутка, что угодно, но не правда. Но принять тогда мне это было проще, пережить. Кто знает, случись подобное со мной уже взрослой, быть может, я приняла бы другие решения. Не секрет, что мне поступали предложения сменить партнера, были неплохие варианты. Но я тогда их даже и не рассматривала, даже мыслей не было. Но я даже говорить об этом не хотела. Каталась, уверяла, что все будет хорошо, и заряжала всех своим юношеским оптимизмом. За счет него и удержались вместе.

В силу возраста, юношеского характера паники не было, желания все бросить тоже. А вот потом возвращаться было непросто. Готовиться к первым выступлениям после снятий ограничений, контрольным прокатам... Казалось, что впервые выхожу на лед, какой-то барьер был. Что поделать, волнение, забываются какие-то нюансы. Но пока длилась дисквалификация у Юрия, мне было чем заняться. Подтягивала базу одиночного катания, были свои пробелы там, разучивала тройные прыжки, работала над скольжением. Работы хватало, мотивации тоже. К тому же в будущем маячила Олимпиада, и это был важный стимул не сдаваться», — сказала Базарова.

Ларионова дисквалифицировали в 2008 году на год из-за положительной пробы на фуросемид. Позднее отстранение сократили на полгода.