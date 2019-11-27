Фигуристка Астахова ответила на обвинения бывшего партнера в том, что слишком рано ушла из спорта

Бывшая фигуристка Кристина Астахова, выступавшая в парном катании вместе с Алексеем Рогоновым, ответила на обвинения бывшего партнера.

В интервью изданию Sobaka.ru Рогонов сказал: «Кто же знал, что спустя четыре года воспитанная нами личность примет решение закончить спортивную карьеру в 21 год. Месяцы уговоров и даже денежная мотивация не смогли сломить принципиальную позицию Астаховой».

В ответ фигуристка написала в своем Instagram: «Я долго молчала, ничего не отвечала на подобные высказывания, но это уже перебор. Алексей, два года прошло, ты никак не можешь успокоиться? Не дезинформируй людей, про какие деньги ты говоришь?! И что за высказывание такое: «воспитанная вами личность»... Я уже была воспитанной личностью, когда встала с тобой в пару, а не дрессированной собачкой!

А ты, любитель поговорить, может, скажешь, где твой обещанный всем спорт? Мог бы встать в пару и ездить на соревнования, пробовать, достигать новые вершины. А ты, получается, поменял партнершу и поехал в шоу, хотя я предлагала продолжить карьеру и ездить по шоу вместе (просто как факт, не говорящий о том, что меня не устраивает что-то на данный момент).

Да и если подытожить все выше сказанное: Алексей, тебе не стыдно всем и всюду писать как тебя, 30-летнего мужика, обидела 21-летняя девочка? Хватит бедным и несчастным прикидываться. Займись лучше собой и своей спортивной карьерой с новой партнершей. А не пиши везде и всюду, как тебя обидели. С такими высказываниями не сложно догадаться, почему я закончила с тобой кататься. И даже, если бы я продолжила спортивную карьеру, то она была бы уже не с тобой».

Астахова и Рогонов выступали вместе полный олимпийский цикл с сезона-2014/15 до весны 2018 года. Вместе они завоевали серебро Универсиады-2015, заняли 12-е место на Олимпиаде в Пхенчхане и 8-е на чемпионате мира-2018.