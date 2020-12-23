Фигуристка Анна Погорилая впервые стала мамой

Бронзовая призерка чемпионата мира 2016 года в женском одиночном фигурном катании Анна Погорилая стала мамой. У спортсменки и ее супруга, экс-фигуриста Андрея Невского родилась дочь, сообщает РИА Новости.

Погорилая долгое время скрывала свою беременность: о том, что они с мужем ждут первенца, Анна рассказала лишь два месяца назад.

По словам агента спортсменки Марии Шашиной роды прошли успешно, состояние Погорилой и ее дочки хорошее.

Погорилая является бронзовым призером ЧМ-2016 в Бостоне, также на ее счету две бронзы и одно серебро на чемпионатах Европы.