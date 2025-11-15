Фигуристка Анастасия Мишина защитила магистерскую диссертацию

Фигуристка Анастасия Мишина успешно защитила магистерскую диссертацию, сообщает ее партнер Александр Галлямов.

24-летняя спортсменка училась в Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта в Санкт-Петербурге.

«Друзья, у нас отличные новости! Анастасия защитила свою магистерскую диссертацию. Настя, мы тобой гордимся! Ты доказала, что можно совмещать учкбу и работу и выходить из этого боя победителем! Желаем тебе и дальше с такой же легкостью покорять любые вершины», — написал Галлямов в своем Telegram-канале.

Мишина и Галлямов являются двукратными бронзовыми призерами Олимпийских игр в Пекине, чемпионами мира, Европы и трехкратными победителями чемпионата России.